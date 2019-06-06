Футболист "Чертаново" награжден за помощь полиции в задержании преступников

В Университете МВД состоялось награждение юных героев, проявивших храбрость и отвагу в опасной ситуации. Одним из 20 приглашенных стал игрок футбольной школы "Чертаново" Илья Шкода, выступающий за команду 2007 года рождения. Он оказал помощь полиции при задержании преступников.

В Москве в Университете МВД наградили юных героев, проявивших храбрость и отвагу в опасной ситуации. В их числе - наш воспианник, игрок #Чертаново 2007 г.р. - Илья Шкода, оказавший помощь полиции при задержании преступников ✊https://t.co/qoRyMRV66Y — Футбольная Школа «Чертаново» (@chertanovo) 6 июня 2019 г.

Взрослой команде по итогам сезона ФНЛ не хватило одного очка, чтобы пробиться в стыковые матчи за выход в премьер-лигу.