18:59 | Футбол — Олимп - ФНЛ

Футболист "Чертаново" награжден за помощь полиции в задержании преступников

0
Обсудить

В Университете МВД состоялось награждение юных героев, проявивших храбрость и отвагу в опасной ситуации. Одним из 20 приглашенных стал игрок футбольной школы "Чертаново" Илья Шкода, выступающий за команду 2007 года рождения. Он оказал помощь полиции при задержании преступников.

 

Взрослой команде по итогам сезона ФНЛ не хватило одного очка, чтобы пробиться в стыковые матчи за выход в премьер-лигу.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ