Форвард «Торпедо» Сергеев перешел в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о заключении контракта с нападающим Иваном Сергеевым.

25-летний форвард заключил контракт с самарцами на 2 года, он будет выступать за команду под номером «33».

— Мы довольны переходом Ивана Сергеева в «Крылья». В наших рядах теперь есть забивной нападающий, который стал лучшим бомбардиром ФНЛ в прошлом сезоне, — цитирует пресс-служба «Крыльев Советов» спортивного директора клуба, Сергея Корниленко. — Надеюсь, что Иван нам очень поможет. Я хорошо знаком с его качествами. Когда был тренером, всегда пристально следил за нападающими. Нам нужен такой форвард. Мы окажем ему теплый прием, надеемся, что болельщики тоже обеспечат Ивану хорошую поддержку и тепло его примут. Будем ждать от него голов и максимальную помощь, чтобы «Крылья» как можно быстрее вернулись в премьер-лигу.

В сезоне-2019/20 Сергеев выступал за «Торпедо», на его счету 17 голов и 2 результативных передачи в 31 матче за автозаводцев.