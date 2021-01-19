Форвард «Торпедо» Лебеденко сравнил уровень российского и европейского футбола

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко считает, что европейский футбол ушел очень далеко от российского.

«Мы все еще живем советским футболом. Европейские команды ушли вперед, а мы остались. Мы с Рязанцевым сегодня как раз вспоминали «Спартак» 90-х, когда он выступал в Лиге чемпионов. Тогда, конечно, было проще, что выступала одна команда из одной страны, но все равно «Спартак» одерживал по 6 побед в Лиге чемпионов! Куда убежали теперь европейские команды, а где сейчас мы? Думаю, наш футбол, скорее всего, не упал, а просто остался на том же уровне. Европа же ушла так далеко, что нам их даже и не видно», — цитирует Лебеденко официальный сайт «Торпедо».

37-летний футболист выступает в московском клубе с лета 2019 года. «Торпедо» в 26 матчах ФНЛ набрал 53 балла и расположился на 4-м месте в турнирной таблице.