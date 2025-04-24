Форвард «Сочи» Мелешин получил разрыв передней крестообразной связки
Нападающий «Сочи» Павел Мелешин из-за травмы выбыл на долгий срок, сообщает пресс-служба клуба.
21-летнему форварду диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Теперь ему предстоит операция и длительное восстановление.
Мелешин является воспитанником «Спартака». В сентябре сочинцы арендовали его у красно-белых, а в феврале этого года воспользовались правом выкупа.
В текущем сезоне нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал одну результативную передачу.
Источник: ФК «Сочи»
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|13
|3
|43-22
|52
|
3
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|29
|15
|6
|8
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|51
|
4
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|13
|11
|5
|39-27
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|10
|22-28
|35
|
12
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|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
13
|Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|
14
|КАМАЗ
|29
|9
|6
|14
|27-27
|33
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
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|5
|8
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|26.04
|08:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|26.04
|14:00
|
Урал – Балтика
|- : -
|26.04
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|- : -
|26.04
|18:00
|
Чайка – Сочи
|- : -
|27.04
|12:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
|27.04
|14:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|27.04
|15:00
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|27.04
|15:00
|
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|27.04
|17:00
|
Арсенал – Ротор
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Артем Максименко
Родина
|10
|
|
Мартин Секулич
Урал
|9
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|И
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|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
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|18
|1
|3
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Уфа
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|1
|7
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