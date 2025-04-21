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Форвард «Шинника» пошутил о победе над тульским «Арсеналом»: «Они выиграли у «Реала», кто-то должен был их остановить»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Шинника» Захар Федоров пошутил после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в 29-м туре Мелбет-Первой лиги.

20-летний форвард забил победный гол во втором тайме. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба лиги.

«Игра была тяжелая, сейчас «Арсенал» на ходу — они выиграли у «Реала» два матча подряд. Это тяжело. Кто-то должен был их остановить», — сказал футболист.

Ранее лондонский «Арсенал» дважды подряд обыграл мадридский «Реал» (3:0; 2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Реал
ФК Шинник
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
5
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
8
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
9
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
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