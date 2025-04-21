Форвард «Шинника» пошутил о победе над тульским «Арсеналом»: «Они выиграли у «Реала», кто-то должен был их остановить»

Нападающий «Шинника» Захар Федоров пошутил после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в 29-м туре Мелбет-Первой лиги.

20-летний форвард забил победный гол во втором тайме. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба лиги.

«Игра была тяжелая, сейчас «Арсенал» на ходу — они выиграли у «Реала» два матча подряд. Это тяжело. Кто-то должен был их остановить», — сказал футболист.

Ранее лондонский «Арсенал» дважды подряд обыграл мадридский «Реал» (3:0; 2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.