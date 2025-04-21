Форвард «Шинника» пошутил о победе над тульским «Арсеналом»: «Они выиграли у «Реала», кто-то должен был их остановить»
Нападающий «Шинника» Захар Федоров пошутил после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в 29-м туре Мелбет-Первой лиги.
20-летний форвард забил победный гол во втором тайме. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба лиги.
«Игра была тяжелая, сейчас «Арсенал» на ходу — они выиграли у «Реала» два матча подряд. Это тяжело. Кто-то должен был их остановить», — сказал футболист.
Ранее лондонский «Арсенал» дважды подряд обыграл мадридский «Реал» (3:0; 2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|29
|18
|9
|2
|45-15
|63
|
2
|Торпедо
|28
|13
|12
|3
|42-21
|51
|
3
|Черноморец
|29
|15
|6
|8
|43-32
|51
|
4
|Сочи
|29
|14
|8
|7
|46-29
|50
|
5
|Урал
|28
|13
|10
|5
|38-26
|49
|
6
|СКА-Хаб.
|29
|12
|8
|9
|35-35
|44
|
7
|Родина
|29
|10
|11
|8
|31-25
|41
|
8
|Ротор
|29
|9
|13
|7
|24-22
|40
|
9
|Енисей
|29
|11
|6
|12
|28-31
|39
|
10
|Арсенал
|29
|7
|15
|7
|21-22
|36
|
11
|Шинник
|29
|8
|11
|10
|22-28
|35
|
12
|Нефтехимик
|29
|8
|10
|11
|28-31
|34
|
13
|Чайка
|29
|7
|13
|9
|29-36
|34
|
14
|КАМАЗ
|29
|9
|6
|14
|27-27
|33
|
15
|Уфа
|29
|6
|8
|15
|26-44
|26
|
16
|Тюмень
|29
|6
|5
|18
|24-43
|23
|
17
|Сокол
|29
|4
|11
|14
|17-37
|23
|
18
|Алания
|29
|5
|8
|16
|17-39
|23
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|10:00
|
Енисей – Чайка
|0 : 0
|19.04
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|0 : 0
|20.04
|17:00
|
Ротор – Тюмень
|2 : 1
|20.04
|17:00
|
Сочи – Алания
|4 : 0
|20.04
|17:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|20.04
|18:00
|
Балтика – Сокол
|1 : 1
|20.04
|19:30
|
Родина – Уфа
|2 : 0
|21.04
|19:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|11
|
|
Артем Максименко
Родина
|10
|
|
Мартин Секулич
Урал
|9
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Денис Кутин
Уфа
|27
|1
|7
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