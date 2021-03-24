Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отличился в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ против «Нефтехимика» (2:0). 25-летний форвард забивает уже в пяти играх подряд. Всего после перехода в «Крылья» он отличился 28 раз в 29 играх. Без забитого мяча форвард уходил с поля только в 11 играх из 29.

Нынешний показатель Сергеева — один из лучших в истории ФНЛ. Рекорд же принадлежит Андрею Федькову: в сезоне-2004 в составе «Терека» он забил 38 голов. У Сергеева впереди 10 матчей, чтобы побить достижение.

В прошлом сезоне Сергеев стал лучшим бомбардиром ФНЛ, забив за «Торпедо» 27 голов.