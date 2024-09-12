Аппаев перешел из «Факела» в «Балтику»

«Факел» объявил о переходе форварда Хызыра Аппаева в «Балтику».

34-летний россиянин подписал контракт до 31 мая 2026 года.

Аппаев выступает за «Факел» с января 2021 года. В этом сезоне форвард провел девять матчей за воронежцев во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями.