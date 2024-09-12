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Аппаев перешел из «Факела» в «Балтику»

Руслан Минаев
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«Факел» объявил о переходе форварда Хызыра Аппаева в «Балтику».

34-летний россиянин подписал контракт до 31 мая 2026 года.

Аппаев выступает за «Факел» с января 2021 года. В этом сезоне форвард провел девять матчей за воронежцев во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями.

Хызыр Аппаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
6
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
7
 Чайка 9 3 4 2 12-8 13
8
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
9
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
10
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
11
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 СКА-Хаб. 9 2 2 5 5-15 8
17
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
18
 Тюмень 9 1 2 6 6-14 5
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14.09 17:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
14.09 18:00
Черноморец – Енисей
 - : -
14.09 19:00
Сочи – Ротор
 - : -
15.09 12:00
Уфа – Родина
 - : -
15.09 15:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
15.09 15:00
Тюмень – Сокол
 - : -
15.09 18:00
Чайка – Шинник
 - : -
16.09 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
16.09 19:30
Торпедо – Балтика
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
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Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 8 1 2
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