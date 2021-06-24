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Форвард «Динамо» Данилин ушел в аренду в «Нефтехимик»

10:44
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Форвард московского «Динамо» Максим Данилин ушел в аренду в «Нефтехимик», сообщает пресс-служба ФНЛ.

С лета 2018 года 20-летний футболист играет за молодежную команду «Динамо». В составе молодежки он провел 40 матчей и забил 9 голов. В сезоне-2019/20 он стал лучшим снайпером «Динамо» и завоевал золотую медаль первенства молодежных команд Премьер-лиги.

Прошлый сезон Данилин начал в московском «Динамо-2», играющем во втором дивизионе, после чего перешел в брянское «Динамо» в ФНЛ.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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