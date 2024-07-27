Форвард «Черноморца» Уридия забил гол ударом со своей половины поля в матче ФНЛ

Нападающий «Черноморца» Мераби Уридия забил гол ударом со своей половины поля в матче с «Уралом» в 3-м туре первой лиги.

Капитан хозяев отметился на 45+1-й минуте встречи. Счет после удара 31-летнего форварда стал 2:0 в пользу клуба из Новороссийска.

«Черноморец» проиграл первые два матча сезона в первой лиге.