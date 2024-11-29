Фонд «Пари и побеждай» и ФК «Чайка» открыли тренировки для детей с инвалидностью
В Ростове-на-Дону запускаются тренировки по адаптивному футболу, доступные для всех желающих. Организацией тренировок займутся команда ФК «Чайка» и БФ «Пари и побеждай».
Первая открытая инклюзивная футбольная тренировка состоялась 29 ноября, а 1 декабря игроки «Чайки» из города Песчанокопское выйдут на домашний матч с «Уралом» в футболках с логотипом фонда в поддержку проекта.
Занятия проводятся для детей в возрасте от 9 до 14 лет с расстройствами аутического спектра, синдромом Дауна, психоневрологическими заболеваниями и задержками умственного развития. Всю необходимую инфраструктуру для тренировок предоставляет футбольный клуб. Благодаря проекту дети занимаются в комфортных условиях, приспособленных под их нужды.
«Футбол не просто популярная игра, это еще и невероятная объединяющая сила. Вы же видели, как даже незнакомые люди на трибунах радуются и обнимаются после гола любимой команды. Вот и мы надеемся, что наш проект поможет нам всем, условно говоря, «обняться» и сделать большой шаг в развитии инклюзивного спорта в регионе», — поделился Глеб Рыбальченко, коммерческий директор футбольного клуба «Чайка».
Проект направлен на реализацию потенциала, укрепление здоровья и социализацию детей с инвалидностью. Занятия проводятся под руководством опытных тренеров, которые прошли специальную подготовку для работы с детьми с особыми потребностями.
«Есть такое футбольное выражение: в одиночку матчи не выигрываются. Мы уверены, что футбол как командная игра поможет детям развить навыки общения, улучшить физическое состояние и даст огромное количество положительных эмоций. Мы давно дружим с регионом. Ростов-на-Дону — очень важный город для нас, поэтому мы с радостью готовы развивать здесь наши инклюзивные проекты», — поделилась Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».
Тренировки проходят в двух локациях: ФОК «Суворовский», который находится по адресу: ул. Платона Кляты, д. 9, и в школе № 42 по адресу: ул. Леваневского, д. 34. Записаться на занятия можно, позвонив по телефону +7 928 178 98 80.
В мае букмекерская компания PARI объявила о запуске благотворительного фонда «Пари и побеждай». Главная миссия фонда — сделать спорт двигателем социальных изменений, объединив вокруг него команду неравнодушных героев, способных помочь людям. Организация развивает благотворительные инициативы в различных регионах России, в том числе в Ростовской области — одном из важнейших субъектов для реализации инклюзивных проектов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|12
|6
|2
|26-13
|42
|
2
|Торпедо
|20
|10
|10
|0
|38-16
|40
|
3
|Урал
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
4
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
5
|Черноморец
|20
|10
|3
|7
|29-26
|33
|
6
|Арсенал
|20
|6
|12
|2
|18-14
|30
|
7
|Ротор
|20
|7
|8
|5
|17-15
|29
|
8
|Чайка
|20
|6
|9
|5
|23-22
|27
|
9
|СКА-Хаб.
|20
|6
|8
|6
|27-30
|26
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|21-26
|24
|
11
|Родина
|20
|5
|9
|6
|19-19
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|5
|8
|7
|17-21
|23
|
13
|КАМАЗ
|20
|6
|4
|10
|18-17
|22
|
14
|Шинник
|20
|4
|8
|8
|12-20
|20
|
15
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
|20
|
16
|Сокол
|20
|4
|7
|9
|11-25
|19
|
17
|Алания
|20
|4
|6
|10
|12-21
|18
|
18
|Тюмень
|20
|3
|3
|14
|16-34
|12
|29.11
|20:00
|
Балтика – Алания
|- : -
|30.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|30.11
|13:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|- : -
|30.11
|14:00
|
Черноморец – Уфа
|- : -
|1.12
|14:00
|
Чайка – Урал
|- : -
|1.12
|15:00
|
Ротор – Шинник
|- : -
|1.12
|15:00
|
Сочи – КАМАЗ
|- : -
|1.12
|16:00
|
Торпедо – Тюмень
|- : -
|1.12
|19:30
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Секулич
Урал
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|П
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|5
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|17
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5