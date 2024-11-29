Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Ставки

Сегодня, 18:35

Фонд «Пари и побеждай» и ФК «Чайка» открыли тренировки для детей с инвалидностью

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренировки для детей с инвалидностью.
1/4

В Ростове-на-Дону запускаются тренировки по адаптивному футболу, доступные для всех желающих. Организацией тренировок займутся команда ФК «Чайка» и БФ «Пари и побеждай».

Первая открытая инклюзивная футбольная тренировка состоялась 29 ноября, а 1 декабря игроки «Чайки» из города Песчанокопское выйдут на домашний матч с «Уралом» в футболках с логотипом фонда в поддержку проекта.

Занятия проводятся для детей в возрасте от 9 до 14 лет с расстройствами аутического спектра, синдромом Дауна, психоневрологическими заболеваниями и задержками умственного развития. Всю необходимую инфраструктуру для тренировок предоставляет футбольный клуб. Благодаря проекту дети занимаются в комфортных условиях, приспособленных под их нужды.

«Футбол не просто популярная игра, это еще и невероятная объединяющая сила. Вы же видели, как даже незнакомые люди на трибунах радуются и обнимаются после гола любимой команды. Вот и мы надеемся, что наш проект поможет нам всем, условно говоря, «обняться» и сделать большой шаг в развитии инклюзивного спорта в регионе», — поделился Глеб Рыбальченко, коммерческий директор футбольного клуба «Чайка».

Проект направлен на реализацию потенциала, укрепление здоровья и социализацию детей с инвалидностью. Занятия проводятся под руководством опытных тренеров, которые прошли специальную подготовку для работы с детьми с особыми потребностями.

«Есть такое футбольное выражение: в одиночку матчи не выигрываются. Мы уверены, что футбол как командная игра поможет детям развить навыки общения, улучшить физическое состояние и даст огромное количество положительных эмоций. Мы давно дружим с регионом. Ростов-на-Дону — очень важный город для нас, поэтому мы с радостью готовы развивать здесь наши инклюзивные проекты», — поделилась Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Тренировки проходят в двух локациях: ФОК «Суворовский», который находится по адресу: ул. Платона Кляты, д. 9, и в школе № 42 по адресу: ул. Леваневского, д. 34. Записаться на занятия можно, позвонив по телефону +7 928 178 98 80.

В мае букмекерская компания PARI объявила о запуске благотворительного фонда «Пари и побеждай». Главная миссия фонда — сделать спорт двигателем социальных изменений, объединив вокруг него команду неравнодушных героев, способных помочь людям. Организация развивает благотворительные инициативы в различных регионах России, в том числе в Ростовской области — одном из важнейших субъектов для реализации инклюзивных проектов.

Футбол
ФК Чайка (Песчанокопское)
Читайте также
Зеленский сменил командующего сухопутными войсками ВСУ
В Госдуме оценили слова Байдена об ударах России по ВСУ
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
У Карена Хачанова родился второй сын
Польскую теннисистку Швентек отстранили на месяц из-за допинга
Популярное видео
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Балтика» — «Алания»: онлайн-трансляция и смотреть матч ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
8
 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
9
 СКА-Хаб. 20 6 8 6 27-30 26
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.11 20:00
Балтика – Алания
 - : -
30.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
30.11 13:00
Сокол – СКА-Хаб.
 - : -
30.11 14:00
Черноморец – Уфа
 - : -
1.12 14:00
Чайка – Урал
 - : -
1.12 15:00
Ротор – Шинник
 - : -
1.12 15:00
Сочи – КАМАЗ
 - : -
1.12 16:00
Торпедо – Тюмень
 - : -
1.12 19:30
Родина – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 17 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости