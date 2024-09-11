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FONBET И ФК Черноморец представили коллекцию мерча

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Запуск коллекции посвятили клубному талисману — акуле Катрану, ставшему самым ярким футбольным маскотом в сезоне-2023/24.

Капсула разработана в классическом стиле old money и вдохновлена морской тематикой и вайбом новороссийских портов. В нее вошли два вида поло, тельняшка и худи-анорак.

Поло представлены в белом и темно-синем цветах, на груди с левой стороны располагается логотип в виде катрана.

Тельняшка представлена в классическом морском варианте. Ее отличительная особенность — красный воротник и надпись «Черноморец» на груди.

Анорак представлен в темно-синем цвете с белой горизонтальной полосой на животе. Левая верхняя сторона анорака также украшена логотипом-катраном.

Розыгрыш мерча будет проводиться на сайте БК FONBET.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 5 4 0 9-4 19
2
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
3
 Торпедо 9 4 5 0 14-7 17
4
 Балтика 9 4 4 1 10-7 16
5
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
6
 Родина 9 3 5 1 10-7 14
7
 Чайка 9 3 4 2 12-8 13
8
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
9
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
10
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
11
 Сокол 9 2 5 2 6-7 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 СКА-Хаб. 9 2 2 5 5-15 8
17
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
18
 Тюмень 9 1 2 6 6-14 5
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14.09 00:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
14.09 00:00
Черноморец – Енисей
 - : -
14.09 19:00
Сочи – Ротор
 - : -
15.09 00:00
Чайка – Шинник
 - : -
15.09 12:00
Уфа – Родина
 - : -
15.09 15:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
15.09 15:00
Тюмень – Сокол
 - : -
16.09 17:00
Арсенал – Урал
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Андрей Егорычев

Урал

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Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
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Давид Шавлохов

Тюмень

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