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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Фоменко покинул «Краснодар-2», он не отработал и четырех месяцев

18:19
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В тренерском штабе «Краснодара» произошло изменение, информирует официальный сайт клуба. «Краснодар-2», выступающий в ФНЛ, покинул Олег Фоменко?. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. «Быки» в турнирной таблице занимают 16-е место.

«Олег Петрович остается для нас важным человеком, который внёс большой вклад в историю и развитие клуба. ФК «Краснодар» выражает особую благодарность и признательность специалисту за работу, желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности и всегда будет рад будущим встречам», — отмечено в сообщении «Краснодара».

Ранее Фоменко входил в тренерский штаб основной команды черно-зеленых. Он возглавил «Краснодар-2» в начале июля.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/teams/team2/news/object/?object_id=135877

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