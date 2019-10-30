Фоменко покинул «Краснодар-2», он не отработал и четырех месяцев

В тренерском штабе «Краснодара» произошло изменение, информирует официальный сайт клуба. «Краснодар-2», выступающий в ФНЛ, покинул Олег Фоменко?. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. «Быки» в турнирной таблице занимают 16-е место.

«Олег Петрович остается для нас важным человеком, который внёс большой вклад в историю и развитие клуба. ФК «Краснодар» выражает особую благодарность и признательность специалисту за работу, желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности и всегда будет рад будущим встречам», — отмечено в сообщении «Краснодара».

Ранее Фоменко входил в тренерский штаб основной команды черно-зеленых. Он возглавил «Краснодар-2» в начале июля.