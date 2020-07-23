ФНЛ: в новом сезоне сыграют 22 команды, включая «Крылья Советов» и «Оренбург»

В Москве прошло заседание общего собрания ФНЛ, по итогам которого было принято решение, что в сезоне-2020/21 в розыгрыше турнира примут участие 22 команды, включая «Крылья Советов» и «Оренбург».

«Членами ФНЛ официально стали победители своих групп Олимп-ПФЛ в сезоне 2019-2020 — «Акрон» из Тольятти, брянское «Динамо», столичный «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Также в Олимп-ФНЛ 2020-2021 должны принять участие выбывшие из Премьер-Лиги по итогам Тинькофф-Чемпионата России «Крылья Советов» и «Оренбург», — написано в заявлении пресс-службы ФНЛ.

Состав участников ФНЛ должен быть утвержден в пятницу, 24 июля. Новый сезон планируется стартовать 1 августа и завершится 15 мая 2021 года.