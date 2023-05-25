ФНЛ в июне проведет масштабный отбор футболистов
Футбольная национальная лига (ФНЛ) вместе с «ВКонтакте» проведет масштабный отбор футболистов «ВКонтакте с ФНЛ. Драфт».
Участники отбора смогут получить возможность подписать профессиональный контракт с клубами ФНЛ.
«ВКонтакте» рада стать площадкой, через которую обычные парни с футбольных коробок со всей России смогут получить шанс осуществить мечту и подписать профессиональный контракт. К сожалению, много достойных ребят раньше не имели возможности показать себя большим тренерам и клубам. А теперь благодаря таким проектам их мечты могут стать реальностью. Будет здорово, если в следующем сезоне ФНЛ на поле выйдет игрок, который попал в профессиональный клуб через «ВКонтакте», — приводит официальный сайт ФНЛ слова руководителя спортивных проектов «ВКонтакте» Виктора Першина.
Сбор заявок на отбор начнется с 25 мая, желающим принять участие необходимо заполнить анкету, прикрепить несколько видео и прислать до 4 июня. Затем эксперты отберут до 40 человек.
Отобранные участники будут приглашены на следующий этап, который пройдет с 21 по 22 июня в Москве. В первый день будет проведено тестирование физических возможностей, во второй — контрольный матч. Представители клубов ФНЛ будут приглашены на игру, чтобы лично оценить участников отбора.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|32
|17
|13
|2
|53-26
|64
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Родина
|32
|12
|10
|10
|41-38
|46
|
6
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Шинник
|32
|12
|7
|13
|35-37
|43
|
9
|Арсенал
|32
|11
|8
|13
|37-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
11
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
12
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|32
|8
|10
|14
|34-38
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|27.05
|17:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|27.05
|17:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|- : -
|27.05
|17:00
|
Волга – Родина
|- : -
|27.05
|17:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|- : -
|27.05
|17:30
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|27.05
|18:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|27.05
|18:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|27.05
|19:00
|
Велес – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11