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Сегодня, 13:58

ФНЛ в июне проведет масштабный отбор футболистов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футбольная национальная лига (ФНЛ) вместе с «ВКонтакте» проведет масштабный отбор футболистов «ВКонтакте с ФНЛ. Драфт».

Участники отбора смогут получить возможность подписать профессиональный контракт с клубами ФНЛ.

«ВКонтакте» рада стать площадкой, через которую обычные парни с футбольных коробок со всей России смогут получить шанс осуществить мечту и подписать профессиональный контракт. К сожалению, много достойных ребят раньше не имели возможности показать себя большим тренерам и клубам. А теперь благодаря таким проектам их мечты могут стать реальностью. Будет здорово, если в следующем сезоне ФНЛ на поле выйдет игрок, который попал в профессиональный клуб через «ВКонтакте», — приводит официальный сайт ФНЛ слова руководителя спортивных проектов «ВКонтакте» Виктора Першина.

Сбор заявок на отбор начнется с 25 мая, желающим принять участие необходимо заполнить анкету, прикрепить несколько видео и прислать до 4 июня. Затем эксперты отберут до 40 человек.

Отобранные участники будут приглашены на следующий этап, который пройдет с 21 по 22 июня в Москве. В первый день будет проведено тестирование физических возможностей, во второй — контрольный матч. Представители клубов ФНЛ будут приглашены на игру, чтобы лично оценить участников отбора.

Источник: https://1fnl.ru/news/12670/
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«Родина» будет проводить домашние матчи на «ВТБ-Арене» в случае выхода в РПЛ

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 32 17 13 2 53-26 64
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Шинник 32 12 7 13 35-37 43
9
 Арсенал 32 11 8 13 37-39 41
10
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
11
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
12
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
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26.05 18:00
Алания – Балтика
 - : -
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 - : -
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 - : -
27.05 17:00
Волга – Родина
 - : -
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 - : -
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 - : -
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
27.05 19:00
Велес – Акрон
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