ФНЛ расследует ситуацию в брянском «Динамо». За клуб сыграли футболисты с коронавирусом

Футбольная национальная лига начала проверку по делу о возможном участии игроков брянского «Динамо» с положительным тестом на коронавирус в матче 6-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ с омским «Иртышом» (1:0), сообщает пресс-служба ФНЛ. Ранее информация об этом появилась в СМИ и социальных сетях.

— В соответствии с действующими нормативными документами все клубы ФНЛ в обязательном порядке проходят еженедельное тестирование, результаты которого предоставляются в лигу. В случае выявления по результатам служебной проверки фактов предоставления недостоверной информации к нарушителям будут приняты самые суровые меры, — заявил исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов.

Напомним, что встреча между командами прошла в Брянске 30 августа.