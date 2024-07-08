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Сегодня, 12:00

ФНЛ: расписание матчей 1-го тура сезона первой лиги — даты и игры

ФНЛ опубликовала расписание 1-го тура Первой лиги
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Ломакин (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»

ФНЛ совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» создала календарь МЕЛБЕТ-Первой лиги с помощью алгоритмов. При составлении учитывались спортивные, инфраструктурные, климатические и логистические ограничения. Так матчи 1-го тура пройдут с 13 по 15 июля. «СЭ» публикует календарь старта ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание 1-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги сезона-2024/2025

13 июля, суббота

«Арсенал» — «Черноморец» — 16.00

14 июля, воскресенье

«Енисей» — «КАМАЗ» — 18.00

«Нефтехимик» — «Тюмень» — 18.00

«Чайка» — «Сокол» — 18.00

«Шинник» — «Ротор» — 16.00

«Урал» — «Сочи» — 16.00

«Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск» — 18.30

«Родина» — «Балтика» — 19.30

15 июля, понедельник

«Алания» — «Уфа» — 19.30

В сезоне-2024/25 к первой лиге присоединятся команды, которые заняли 15 и 16 места в РПЛ («Балтика» и «Сочи»), команда, проигравшая в стыковых матчах («Урал»). Также примут участие клубы из Второй лиги А, занявшие 1-е и 2-е места в группе «Золото» («Уфа», «Чайка»), и победитель в переходных играх («Ротор»).

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
17
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.07 00:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
13.07 00:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
13.07 00:00
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
13.07 00:00
Урал – Сочи
 - : -
13.07 00:00
Чайка – Сокол
 - : -
13.07 00:00
Шинник – Ротор
 - : -
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
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