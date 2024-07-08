ФНЛ: расписание матчей 1-го тура сезона первой лиги — даты и игры
ФНЛ совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» создала календарь МЕЛБЕТ-Первой лиги с помощью алгоритмов. При составлении учитывались спортивные, инфраструктурные, климатические и логистические ограничения. Так матчи 1-го тура пройдут с 13 по 15 июля. «СЭ» публикует календарь старта ФНЛ. Время начала — московское.
Расписание 1-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги сезона-2024/2025
13 июля, суббота
«Арсенал» — «Черноморец» — 16.00
14 июля, воскресенье
«Енисей» — «КАМАЗ» — 18.00
«Нефтехимик» — «Тюмень» — 18.00
«Чайка» — «Сокол» — 18.00
«Шинник» — «Ротор» — 16.00
«Урал» — «Сочи» — 16.00
«Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск» — 18.30
«Родина» — «Балтика» — 19.30
15 июля, понедельник
«Алания» — «Уфа» — 19.30
В сезоне-2024/25 к первой лиге присоединятся команды, которые заняли 15 и 16 места в РПЛ («Балтика» и «Сочи»), команда, проигравшая в стыковых матчах («Урал»). Также примут участие клубы из Второй лиги А, занявшие 1-е и 2-е места в группе «Золото» («Уфа», «Чайка»), и победитель в переходных играх («Ротор»).
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Урал
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2
|Балтика
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|0
|0
|0
|0-0
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3
|Арсенал
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|0
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|0-0
|0
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4
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Енисей
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Шинник
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Алания
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тюмень
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|КАМАЗ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|СКА-Хаб.
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.07
|00:00
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
|13.07
|00:00
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Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|13.07
|00:00
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Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|00:00
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Урал – Сочи
|- : -
|13.07
|00:00
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Чайка – Сокол
|- : -
|13.07
|00:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|13.07
|16:00
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Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|18:30
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Родина – Балтика
|- : -
|15.07
|19:30
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Алания – Уфа
|- : -