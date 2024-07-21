ФНЛ: расписание и трансляции матчей 21 июля — кто играет и где смотреть
В воскресенье, 21 июля, состоятся четыре матча 2-го тура Первой лиги. Публикуем расписание трансляций встреч ФНЛ. Время начала — московское.
Расписание Первой лиги 21 июля
12:30. «Тюмень» — «Алания»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»
18:00. «Нефтехимик» — «Уфа»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:00. «Сочи» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
19:30. «Черноморец» — «Чайка»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
Полностью расписание и результаты 2-го тура Первой лиги доступны на сайте «СЭ».
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
3
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Родина
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
6
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Алания
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Уфа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|2 : 1
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|1 : 0
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|1 : 0
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|1 : 0
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|- : -
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|- : -
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|
|
Султан Джамилов
Нефтехимик
|1
|П
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Вилинтон Апонса
Торпедо М
|1
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1
|
|
Никита Бурмистров
Сочи
|1
|0
|1