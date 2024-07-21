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Сегодня, 07:30

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 21 июля — кто играет и где смотреть

«Тюмень» сыграет с «Аланией» во 2-м туре Первой лиги 21 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кирилл Заика (ФК «Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 21 июля, состоятся четыре матча 2-го тура Первой лиги. Публикуем расписание трансляций встреч ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание Первой лиги 21 июля

12:30. «Тюмень» — «Алания»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18:00. «Нефтехимик» — «Уфа»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Сочи» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:30. «Черноморец» — «Чайка»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты 2-го тура Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
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Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
3
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
4
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
5
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
6
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
7
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
8
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
9
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
10
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
11
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
12
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
13
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
14
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
15
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 1 : 0
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 1 : 0
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 0
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 - : -
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 - : -
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
Султан Джамилов

Султан Джамилов

Нефтехимик

 1
П
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Вилинтон Апонса

Вилинтон Апонса

Торпедо М

 1
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Кевин Андраде

Кевин Андраде

Балтика

 1 0 1
Никита Бурмистров

Никита Бурмистров

Сочи

 1 0 1
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