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ФНЛ: расписание и трансляции матчей 20 июля — кто играет и где смотреть

«Урал» сыграет с «Шинником» во 2-м туре Первой лиги 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Масловский (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»

В субботу, 20 июля, состоятся четыре матча 2-го тура Первой лиги. «СЭ» публикует расписание трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ на 20 июля

12:30. «Урал» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18:00. «Сокол» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Арсенал» — КАМАЗ
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20:00. «Родина» — СКА-Хабаровск
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Также встречи 2-го тура ФНЛ пройдут 21 и 22 июля. Полностью расписание Первой лиги доступно на нашем сайте.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
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США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Сокол 1 0 1 0 1-1 1
8
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Родина 1 0 1 0 0-0 1
10
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
11
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
12
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.07 12:30
Урал – Шинник
 - : -
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 - : -
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 - : -
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 - : -
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
П
Роман Акбашев

Роман Акбашев

КАМАЗ

 1
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Вилинтон Апонса

Вилинтон Апонса

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Сурхайхан Абдуллаев

Сурхайхан Абдуллаев

КАМАЗ

 1 0 1
Кевин Андраде

Кевин Андраде

Балтика

 1 0 1
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