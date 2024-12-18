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18 декабря, 19:45

ФНЛ представила финансовые итоги первой части сезона для первой и второй лиги

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«РБ Спорт» представил финансовые итоги первой части сезона для первой и второй лиги, описанные в презентации ФНЛ.

Средний бюджет клуба первой лиги составляет 831 миллионов рублей, что в четыре раза больше аналогичного показателя клуба второй лиги А (206 миллионов рублей) и в десять раз больше бюджета клуба второй лиги Б (77 миллионов рублей).

Диапазон бюджетов клубов в первой лиге самый широкий: от 157 миллионов рублей до 2,55 миллиардов рублей. В второй лиге А этот диапазон составляет от 65 миллионов до 442 миллионов рублей, а во второй лиге Б — от 20 миллионов до 200 миллионов рублей.

По информации «РБ Спорт», эти данные демонстрируют прямую зависимость финансовых возможностей клубов и их расположения в системе профессиональных футбольных лиг.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ПФЛ
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1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
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1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
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1.03 00:00
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