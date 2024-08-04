Три матча 4-го тура Первой лиги пройдут в воскресенье, 4 августа. Время начала — московское.

Все игры тура можно посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и на онлайн-платформе VK Видео. Игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

ФНЛ (первая лига): расписание матчей и трансляция игр 4 августа

17.30. «Шинник» — «Сочи»

Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18.00. «Нефтехимик» — «Ротор»

Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

20.00. «Родина» — «КАМАЗ»

Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте