ФНЛ (первая лига): расписание матчей и трансляция игр 4 августа
Три матча 4-го тура Первой лиги пройдут в воскресенье, 4 августа. Время начала — московское.
Все игры тура можно посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и на онлайн-платформе VK Видео. Игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.
ФНЛ (первая лига): расписание матчей и трансляция игр 4 августа
- 17.30. «Шинник» — «Сочи»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
- 18.00. «Нефтехимик» — «Ротор»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
- 20.00. «Родина» — «КАМАЗ»
Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»
Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны на сайте «СЭ».
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|
2
|Чайка
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Торпедо
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
4
|Сокол
|4
|2
|2
|0
|3-1
|8
|
5
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-1
|7
|
6
|Урал
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
7
|Родина
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|
8
|Нефтехимик
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
9
|Балтика
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
10
|Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
11
|Тюмень
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
12
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
13
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|СКА-Хаб.
|4
|1
|0
|3
|2-9
|3
|
15
|Уфа
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|
16
|Сочи
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|3
|1-4
|0
|
18
|Шинник
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|2.08
|17:30
|
Уфа – Тюмень
|2 : 2
|2.08
|20:00
|
Балтика – Черноморец
|2 : 0
|3.08
|15:00
|
Торпедо – Чайка
|1 : 1
|3.08
|16:00
|
СКА-Хаб. – Алания
|0 : 3
|3.08
|16:00
|
Урал – Сокол
|0 : 0
|4.08
|17:30
|
Шинник – Сочи
|- : -
|4.08
|18:00
|
Нефтехимик – Ротор
|- : -
|4.08
|20:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|5.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Тарас Гаглоев
Алания
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Александр Юшин
Родина
|1
|
|
Роман Акбашев
КАМАЗ
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|3
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0