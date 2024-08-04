Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:00

ФНЛ (первая лига): расписание матчей и трансляция игр 4 августа

Три матча 4-го тура Первой лиги 4 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Шинник».
Фото ФК «Шинник»

Три матча 4-го тура Первой лиги пройдут в воскресенье, 4 августа. Время начала — московское.

Все игры тура можно посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ» и на онлайн-платформе VK Видео. Игры ФНЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

ФНЛ (первая лига): расписание матчей и трансляция игр 4 августа

  • 17.30. «Шинник» — «Сочи»

Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

  • 18.00. «Нефтехимик» — «Ротор»

Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

  • 20.00. «Родина» — «КАМАЗ»

Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Сочи
ФК Шинник
0
Читайте также
СК открыл уголовное дело после избиения боксера Двали
В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады в Париже
Экономист назвала размер средней пенсии в России
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Сокол»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
3
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
4
 Сокол 4 2 2 0 3-1 8
5
 Алания 4 2 1 1 4-1 7
6
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
7
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
8
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
9
 Балтика 4 1 3 0 4-2 6
10
 Ротор 3 1 1 1 2-2 4
11
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
12
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
13
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
14
 СКА-Хаб. 4 1 0 3 2-9 3
15
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 2 : 2
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 2 : 0
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 1 : 1
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 0 : 3
3.08 16:00
Урал – Сокол
 0 : 0
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 - : -
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 1
Роман Акбашев

Роман Акбашев

КАМАЗ

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости