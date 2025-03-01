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ФНЛ (первая лига): расписание матчей 1 и 2 марта, где смотреть трансляции

Опубликовано расписание 22-го тура ФНЛ
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки ФК «Енисей».
Фото ФК «Енисей»

1 и 2 марта состоятся игры 22-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. В первом матче после возвращения с зимней паузы сыграют «Енисей» и «Алания». «СЭ» публикует расписание игр на выходных.

Расписание 22-го тура ФНЛ

1 марта, суббота

10.00. «Енисей» — «Алания»

14.00. «Черноморец» — «Торпедо»

2 марта, воскресенье

14.00. «Чайка» — «Уфа»

18.00. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»

19.00. «Балтика» — «Шинник»

19.30. «Родина» — «Тюмень»

В прямом эфире смотреть игры можно на сайте matchtv.ru и в официальном сообществе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события матчей ФНЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ФНЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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Футбол
Первая лига
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«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 13 7 2 4 17-16 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Волга 13 4 2 7 16-19 14
11
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
12
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
13
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
14
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
15
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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4.10 14:30 Велес – Волга 1 : 2
5.12 00:00 Арсенал – Уфа - : -
5.12 00:00 Енисей – Урал - : -
5.12 00:00 Нижний Новгород – КАМАЗ - : -
5.12 00:00 Ротор – Шинник - : -
5.12 00:00 Сочи – Ленинградец - : -
5.12 00:00 Спартак Кс – СКА-Хабаровск - : -
5.12 00:00 Текстильщик – Нефтехимик - : -
5.12 00:00 Торпедо – Челябинск - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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