ФНЛ (первая лига): расписание матчей 1 и 2 марта, где смотреть трансляции

1 и 2 марта состоятся игры 22-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. В первом матче после возвращения с зимней паузы сыграют «Енисей» и «Алания». «СЭ» публикует расписание игр на выходных.

Расписание 22-го тура ФНЛ

1 марта, суббота

10.00. «Енисей» — «Алания»

14.00. «Черноморец» — «Торпедо»

2 марта, воскресенье

14.00. «Чайка» — «Уфа»

18.00. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»

19.00. «Балтика» — «Шинник»

19.30. «Родина» — «Тюмень»

В прямом эфире смотреть игры можно на сайте matchtv.ru и в официальном сообществе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события матчей ФНЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

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