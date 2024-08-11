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Сегодня, 11:00

ФНЛ (первая лига): расписание и трансляции матчей 11 августа

«Арсенал» сыграет с «Нефтехимиком» в 5-м туре Первой лиги
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Марат Ситдиков (ФК «Нефтехимик»).
Фото ФК «Нефтехимик»

В воскресенье, 11 августа, пройдут матчи 5-го тура Мелбет-Первой лиги. В этот день состоятся три встречи. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ

11 августа, воскресенье

15:00. «Тюмень» — «Ротор»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Премьер», «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Арсенал» Тула — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Чайка» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты предыдущих туров Первой лиги доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 5-1 12
2
 Нефтехимик 4 3 0 1 6-5 9
3
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
4
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
5
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
6
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
7
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
8
 Родина 4 2 1 1 2-1 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
11
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
12
 Ротор 4 1 1 2 2-3 4
13
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
14
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
15
 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.08 16:00
СКА-Хаб. – Шинник
 0 : 0
10.08 18:00
Сокол – Балтика
 1 : 1
10.08 19:00
Алания – Енисей
 0 : 1
10.08 19:00
Сочи – Черноморец
 2 : 1
11.08 15:00
Тюмень – Ротор
 - : -
11.08 19:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.08 19:00
Чайка – Родина
 - : -
12.08 17:30
Уфа – Урал
 - : -
12.08 20:00
КАМАЗ – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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