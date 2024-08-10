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Сегодня, 12:00

ФНЛ (первая лига): расписание и трансляции матчей 10 августа

«СКА Хабаровск» сыграет с «Шинником» в Первой лиги 10 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Ломакин (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»

10 августа, пройдут матчи 5-го тура Мелбет-Первой лиги. В этот день состоятся четыре игры. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ

10 августа, суббота

16:00. «СКА Хабаровск» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18:00. «Сокол» — «Балтика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Алания» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Сочи» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 5-1 12
2
 Нефтехимик 4 3 0 1 6-5 9
3
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
4
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
5
 Сокол 4 2 2 0 3-1 8
6
 Алания 4 2 1 1 4-1 7
7
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
8
 Родина 4 2 1 1 2-1 7
9
 Балтика 4 1 3 0 4-2 6
10
 Сочи 4 1 1 2 4-5 4
11
 Ротор 4 1 1 2 2-3 4
12
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
13
 Енисей 4 1 0 3 3-5 3
14
 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
15
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
16
 СКА-Хаб. 4 1 0 3 2-9 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
18
 Шинник 4 0 0 4 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.08 16:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
10.08 18:00
Сокол – Балтика
 - : -
10.08 19:00
Алания – Енисей
 - : -
10.08 19:00
Сочи – Черноморец
 - : -
11.08 15:00
Тюмень – Ротор
 - : -
11.08 19:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.08 19:00
Чайка – Родина
 - : -
12.08 17:30
Уфа – Урал
 - : -
12.08 20:00
КАМАЗ – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 2
Тарас Гаглоев

Тарас Гаглоев

Алания

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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