ФНЛ (первая лига): расписание и трансляции матчей 10 августа

«СКА Хабаровск» сыграет с «Шинником» в Первой лиги 10 августа

10 августа, пройдут матчи 5-го тура Мелбет-Первой лиги. В этот день состоятся четыре игры. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ

10 августа, суббота

16:00. «СКА Хабаровск» — «Шинник»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

18:00. «Сокол» — «Балтика»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Алания» — «Енисей»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

19:00. «Сочи» — «Черноморец»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: matchtv.ru, «Кинопоиск», «ВКонтакте»

Полностью расписание и результаты Первой лиги доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте