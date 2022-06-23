ФНЛ переименована в Первую лигу

23 июня, в четверг, исполком Российского футбольного союза (РФС) одобрил решение президиума ФНЛ переименовать турнир в Первую лигу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале организации 23 июня.

ФНЛ будет называться Первой лигой начиная с сезона-2022/23.

Также был утвержден список клубов-участников Первой лиги предстоящего сезона, в него вошли 18 команд: «Акрон», «Алания», «Арсенал», «Балтика», «Велес», «Волга», «Волгарь», «Динамо», «Енисей» , «КАМАЗ», «Краснодар-2», «Кубань», «Нефтехимик», «Родина», «Рубин» , «СКА-Хабаровск», «Уфа» и «Шинник».

Победителем ФНЛ сезона-2021/22 стало московское «Торпедо». В РПЛ вместе с москвичами вышли «Оренбург» и «Факел».