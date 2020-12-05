Футболисты «Нижнего Новгорода» не получали премиальных с начала сезона
По данным «СЭ», на зимнюю паузу футболисты «Нижнего Новгорода» ушли, так и не получив с начала сезона премиальные ни за одну из 18 одержанных побед.
При том, что команда лидирует в ФНЛ, реально претендуя на выход в Тинькофф РПЛ. Есть перед игроками задолженность и по зарплате.
«Нижний Новгород» тренирует Роберт Евдокимов. Команда располагается на первой строчке в турнирной таблице ФНЛ с 58 очками после 26 туров.
(Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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