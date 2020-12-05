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Футболисты «Нижнего Новгорода» не получали премиальных с начала сезона

19:57
Александр Сапета. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Сапета. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», на зимнюю паузу футболисты «Нижнего Новгорода» ушли, так и не получив с начала сезона премиальные ни за одну из 18 одержанных побед.

При том, что команда лидирует в ФНЛ, реально претендуя на выход в Тинькофф РПЛ. Есть перед игроками задолженность и по зарплате.

«Нижний Новгород» тренирует Роберт Евдокимов. Команда располагается на первой строчке в турнирной таблице ФНЛ с 58 очками после 26 туров.

(Константин Алексеев)

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