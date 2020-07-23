ФНЛ назвала лауреатов сезона

Завершаем знакомство с лучшими из лучших прошлого сезона Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в номинациях:



Лучший полузащитник — Александр Рязанцев ФК «Торпедо Москва»

Лучший тренер — Игорь Осинькин ФК «ЧЕРТАНОВО»

Лучший судья — Лаша Верулидзе#ФНЛ #фнлништяк pic.twitter.com/Udd8jpNdRv