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ФНЛ назвала лауреатов сезона

23 июля 2020, 23:12

Пресс-служба Олимп-ФНЛ назвала лауреатов сезона-2019/20. Информация опубликована в официальном Twitter турнира.

Лучший вратарь — Илья Абаев («Чертаново»)

Лучший защитник — Азат Байрыев («Ротор»)

Лучший молодой футболист — Александр Руденко («Торпедо»)

Игрок-открытие — Денис Макаров («Нефтехимик»)

Лучший нападающий, лучший бомбардир — Иван Сергеев («Торпедо»)

Лучший игрок, лучший легионер, лучший ассистент — Артем Полярус («Химки»)

Лучший полузащитник — Александр Рязанцев («Торпедо»);

Лучший тренер — Игорь Осинькин («Чертаново»);

Лучший судья — Лаша Верулидзе.

Турнир в ФНЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FNLeague/status/1286360602714214410

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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