ФНЛ назвала лауреатов сезона
Пресс-служба Олимп-ФНЛ назвала лауреатов сезона-2019/20. Информация опубликована в официальном Twitter турнира.
Лучший вратарь — Илья Абаев («Чертаново»)
Лучший защитник — Азат Байрыев («Ротор»)
Лучший молодой футболист — Александр Руденко («Торпедо»)
Представляем вашему вниманию лучших игроков прошлого сезона Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в номинациях:— ФНЛ (@FNLeague) July 23, 2020
Лучший вратарь — Илья Абаев ФК «ЧЕРТАНОВО»
Лучший защитник — Азат Байрыев СК «Ротор»
Лучший молодой футболист — Александр Руденко ФК «Торпедо Москва»#ФНЛ #фнлништяк pic.twitter.com/DBu1IPZvdH
Игрок-открытие — Денис Макаров («Нефтехимик»)
Лучший нападающий, лучший бомбардир — Иван Сергеев («Торпедо»)
Лучший игрок, лучший легионер, лучший ассистент — Артем Полярус («Химки»)
Продолжаем знакомство с лучшими игроками прошлого сезона Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в номинациях:— ФНЛ (@FNLeague) July 23, 2020
Игрок-открытие — Денис Макаров ФК «Нефтехимик»
Лучший нападающий, лучший бомбардир — Иван Сергеев ФК «Торпедо Москва»
Лучший игрок, лучший легионер... https://t.co/0W2HDhwRBH pic.twitter.com/mnKz29iHw7
Лучший полузащитник — Александр Рязанцев («Торпедо»);
Лучший тренер — Игорь Осинькин («Чертаново»);
Лучший судья — Лаша Верулидзе.
Завершаем знакомство с лучшими из лучших прошлого сезона Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 в номинациях:— ФНЛ (@FNLeague) July 23, 2020
Лучший полузащитник — Александр Рязанцев ФК «Торпедо Москва»
Лучший тренер — Игорь Осинькин ФК «ЧЕРТАНОВО»
Лучший судья — Лаша Верулидзе#ФНЛ #фнлништяк pic.twitter.com/Udd8jpNdRv
Турнир в ФНЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.
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