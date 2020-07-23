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ФНЛ назвала даты начала и завершения нового сезона

17:30
Новый сезон ФНЛ стартует 1 августа. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Новый сезон ФНЛ стартует 1 августа. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сезон-2020/21 Футбольной национальной лиги должен стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года, сообщает пресс-служба лиги. Такое решение было принято по итогам заседания общего собрания ФНЛ, которое прошло в четверг.

«Новое первенство должно стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года. Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в Премьер-Лигу напрямую, тогда как 3-я и 4-я команда ФНЛ проведет переходные матчи с 16-й и 15-й командами РПЛ», — написано в заявлении пресс-службы ФНЛ.

Ранее сообщалось, что состав участников ФНЛ должен быть утвержден исполкомом РФС в пятницу, 24 июля.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/news/9875

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