ФНЛ назвала даты начала и завершения нового сезона

Сезон-2020/21 Футбольной национальной лиги должен стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года, сообщает пресс-служба лиги. Такое решение было принято по итогам заседания общего собрания ФНЛ, которое прошло в четверг.

«Новое первенство должно стартовать 1 августа и завершиться 15 мая 2021 года. Предполагается, что, как и в предыдущих сезонах, первые две команды выйдут в Премьер-Лигу напрямую, тогда как 3-я и 4-я команда ФНЛ проведет переходные матчи с 16-й и 15-й командами РПЛ», — написано в заявлении пресс-службы ФНЛ.

Ранее сообщалось, что состав участников ФНЛ должен быть утвержден исполкомом РФС в пятницу, 24 июля.