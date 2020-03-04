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ФНЛ наложила запрет на проведение матчей на стадионе в Ярославле

16:22
ФНЛ: фото газона в Ярославле.
ФНЛ: фото газона в Ярославле.
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«Шинник» не сможет провести матч 27-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ против «Ротора» на своем поле. Лига запретила проводить матчи на домашней арене команды из Ярославля из-за неудовлетворительного качества поля. Матч пройдет на резервной арене.

Главный стадион в Ярославле снова будет введен в эксплуатацию после устранения всех недочетов.

Напомним, что ранее из-за плохого качества газона был отменен матч 1/4 финала Олимп — Кубка России между «Шинником» и «Уралом». Причем это случилось за несколько часов до стартового свистка.

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