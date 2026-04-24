ФНЛ 2025/2026 — расписание матчей 31-го тура Первой лиги

Матчи 31-го тура Первой лиги пройдут 25, 26 и 27 апреля. Будут проведены девять игр.

Расписание матчей 31-го тура Первой лиги в сезоне-2025/26

25 апреля, суббота

16.00. «Спартак» Кострома — «Арсенал»

26 апреля, воскресенье

10.00. «Енисей» — «Нефтехимик»

11.30. «Челябинск» — «Урал»

17.00. КАМАЗ — «Чайка»

17.00. «Ротор» — «Волга» Ульяновск

17.00. «Черноморец» — «Сокол»

17.00. «Шинник» — «СКА-Хабаровск»

19.00. «Родина» — «Уфа»

27 апреля, понедельник

17.30. «Торпедо» — «Факел»

Время начала — московское

После 30 туров турнирную таблицу возглавляет «Факел», набравший 60 очков. На второй строчке с 56 очками располагается «Родина», в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ находятся «Урал» (55 баллов) и «Ротор» (51 балл).

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