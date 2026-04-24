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24 апреля, 10:00

ФНЛ 2025/2026 — расписание матчей 31-го тура Первой лиги

31-й тур Первой лиги 2025/2026 стартует 25 апреля
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Матчи 31-го тура Первой лиги пройдут 25, 26 и 27 апреля. Будут проведены девять игр.

Расписание матчей 31-го тура Первой лиги в сезоне-2025/26

25 апреля, суббота

16.00. «Спартак» Кострома — «Арсенал»

26 апреля, воскресенье

10.00. «Енисей» — «Нефтехимик»

11.30. «Челябинск» — «Урал»

17.00. КАМАЗ — «Чайка»

17.00. «Ротор» — «Волга» Ульяновск

17.00. «Черноморец» — «Сокол»

17.00. «Шинник» — «СКА-Хабаровск»

19.00. «Родина» — «Уфа»

27 апреля, понедельник

17.30. «Торпедо» — «Факел»

Время начала — московское

После 30 туров турнирную таблицу возглавляет «Факел», набравший 60 очков. На второй строчке с 56 очками располагается «Родина», в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ находятся «Урал» (55 баллов) и «Ротор» (51 балл).

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«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
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«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 3 3 0 0 8-4 9
2
 Уфа 3 2 1 0 6-2 7
3
 Спартак Кс 3 2 1 0 5-1 7
4
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
5
 Енисей 3 2 0 1 6-5 6
6
 Ротор 3 2 0 1 5-4 6
7
 Велес 3 2 0 1 3-4 6
8
 Шинник 3 1 2 0 5-3 5
9
 Сочи 3 1 1 1 7-4 4
10
 Урал 3 1 1 1 3-1 4
11
 Челябинск 3 1 0 2 4-4 3
12
 Волга 3 1 0 2 4-5 3
13
 Нефтехимик 3 1 0 2 1-3 3
14
 Арсенал 3 1 0 2 2-7 3
15
 Текстильщик 3 0 2 1 3-4 2
16
 Ленинградец 3 0 1 2 0-5 1
17
 СКА-Хаб. 3 0 0 3 1-5 0
18
 КАМАЗ 3 0 0 3 2-7 0
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33 тур
34 тур
1.08 16:00 Ленинградец – Сочи - : -
1.08 18:00 Нефтехимик – Текстильщик - : -
1.08 19:30 Спартак Кс – Енисей - : -
2.08 11:00 СКА-Хаб. – Урал - : -
2.08 15:00 Арсенал – Торпедо - : -
2.08 16:00 Волга – Челябинск - : -
2.08 17:00 Нижний Новгород – Шинник - : -
3.08 17:00 Уфа – КАМАЗ - : -
3.08 19:30 Велес – Ротор - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 5
Михаил Игнатов
Михаил Игнатов

Сочи

 3
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 3
П
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 2 1 0
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2 1 0
Ярослав Крашевский
Ярослав Крашевский

Арсенал

 2 0 0
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