ФИФА сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков
ФИФА сняла с тульского «Арсенал» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба команды.
На домашний матч с «Черноморцем» заявлен весь обновленный состав команды, в который вошли 17 футболистов.
ФИФА наложил запрет на регистрацию «Арсеналом» новых футболистов из-за задолженности клуба перед экс-форвардом команды Джордже Деспотовичем.
Сообщалось, что задолженность перед сербом составляла 170 миллионов рублей.
Сегодня, 13 июля, «Арсенал» сыграет с «Черноморецем» в первом туре первой лиги. Начало — в 16.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
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