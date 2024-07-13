ФИФА сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков

ФИФА сняла с тульского «Арсенал» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба команды.

На домашний матч с «Черноморцем» заявлен весь обновленный состав команды, в который вошли 17 футболистов.

ФИФА наложил запрет на регистрацию «Арсеналом» новых футболистов из-за задолженности клуба перед экс-форвардом команды Джордже Деспотовичем.

Сообщалось, что задолженность перед сербом составляла 170 миллионов рублей.

Сегодня, 13 июля, «Арсенал» сыграет с «Черноморецем» в первом туре первой лиги. Начало — в 16.00 мск.