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Сегодня, 10:41

ФИФА сняла с тульского «Арсенала» запрет на регистрацию новых игроков

Виктория Кравченко
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ФИФА сняла с тульского «Арсенал» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба команды.

На домашний матч с «Черноморцем» заявлен весь обновленный состав команды, в который вошли 17 футболистов.

ФИФА наложил запрет на регистрацию «Арсеналом» новых футболистов из-за задолженности клуба перед экс-форвардом команды Джордже Деспотовичем.

Сообщалось, что задолженность перед сербом составляла 170 миллионов рублей.

Сегодня, 13 июля, «Арсенал» сыграет с «Черноморецем» в первом туре первой лиги. Начало — в 16.00 мск.

ФК Арсенал (Тула)
ФИФА
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
17
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
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13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
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 - : -
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