Федоров считает, что «Рубин» наградит Слуцкого медалью после выхода в РПЛ

Бывший капитан «Рубина» Андрей Федоров предположил, вручат ли экс-тренеру казанской команды Леониду Слуцкому медали первой лиги.

«Не просто должны, а я думаю, наградят. Все-таки так было во всех командах, согласно регламенту. Он не один год проработал в команде и оставил какой-то след», — цитирует Федорова Metaratings.ru.

Ранее Telegram-канал «Инсайдлар» сообщал, что в «Рубине» не намерены награждать Слуцкого за выход команды в РПЛ.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы под его руководством заняли 15-е место в чемпионате России и вылетели в первую лигу.