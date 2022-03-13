Федор Щербаченко: «Останется ли «Ротор» в ФНЛ? Непростая ситуация, много травмированных»

Бывший главный тренер «Ротора» Федор Щербаченко ответил на вопрос, вылетят ли волгоградцы из ФНЛ.

«Ротор» после крупного домашнего поражения от «Томи» (1:5) вчера пропустил три безответных гола от «Оренбурга» (0:3) и опустился уже на 18-е место первого дивизиона.

— Хотя сегодня по содержанию игры все было уже не так безнадежно, — считает Щербаченко. — По количеству опасных моментов волгоградцы даже не уступили лидеру турнира. Была перекладина в первом тайме, после перерыва Щеткин мог дважды забивать. В общем, подвела реализация.

«Оренбург» немного разочаровал. Чувствовалось, что у команды есть комплекс гостевых матчей. Все-таки подопечные Марцела Лички давно не побеждали на выезде, растеряли много очков. После перерыва поставили «автобус», пытались сохранить минимальное преимущество. «Ротор», как я заметил выше, мог вполне сравнивать счет, но не сумел. А в концовке «Оренбург» дважды поймал хозяев на контратаках — 3:0.

Считаю, для Волгограда еще ничего не потеряно. Рано хоронить «Ротор». Однако ситуация непростая, ввиду большого количества травмированных игроков. Тем не менее, вся борьба за спасение в ФНЛ еще, конечно, впереди. В ней примут участие аж 6 команд.