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Сегодня, 11:59

Федор Щербаченко: «Останется ли «Ротор» в ФНЛ? Непростая ситуация, много травмированных»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Ротора» Федор Щербаченко ответил на вопрос, вылетят ли волгоградцы из ФНЛ.

«Ротор» после крупного домашнего поражения от «Томи» (1:5) вчера пропустил три безответных гола от «Оренбурга» (0:3) и опустился уже на 18-е место первого дивизиона.

— Хотя сегодня по содержанию игры все было уже не так безнадежно, — считает Щербаченко. — По количеству опасных моментов волгоградцы даже не уступили лидеру турнира. Была перекладина в первом тайме, после перерыва Щеткин мог дважды забивать. В общем, подвела реализация.

«Оренбург» немного разочаровал. Чувствовалось, что у команды есть комплекс гостевых матчей. Все-таки подопечные Марцела Лички давно не побеждали на выезде, растеряли много очков. После перерыва поставили «автобус», пытались сохранить минимальное преимущество. «Ротор», как я заметил выше, мог вполне сравнивать счет, но не сумел. А в концовке «Оренбург» дважды поймал хозяев на контратаках — 3:0.

Считаю, для Волгограда еще ничего не потеряно. Рано хоронить «Ротор». Однако ситуация непростая, ввиду большого количества травмированных игроков. Тем не менее, вся борьба за спасение в ФНЛ еще, конечно, впереди. В ней примут участие аж 6 команд.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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Локомотив 1
ЦСКА 2
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П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
ФК Оренбург
ФК Ротор
Федор Щербаченко
0
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