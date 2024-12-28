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Гаглоев о частой смене тренеров в «Алании»: «Наделано много ошибок»

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Бывший главный тренер «Алании» Федор Гаглоев поделился мнением о частых сменах специалистов во владикавказском клубе.

«Когда управляешь командой, важно знать столетнюю историю клуба. Когда принимаются решения по смене главного тренера или всего штаба, то должны анализировать, привело ли это к улучшению результатов, игры клуба. На мой взгляд, здесь тоже наделано много ошибок. Все эти шараханья из стороны в сторону ни к чему положительному не привели. Причем все тренеры были высокой квалификации. Важную роль играет регион, менталитет, уклад жизни и другие нюансы. При подборе главного тренера нужно очень серьезно думать и взвешивать все нюансы. Все определяет результат, к сожалению, у этих специалистов не получилось в «Алании». От любой работы требуют результат. Из-за всей этой тренерской чехарды результата никакого не добились», — сказал Гаглоев Legalbet.ru.

«Алания» после 21-го тура занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков.

Источник: LegalBet
ФК Алания (Владикавказ)
Вадим Гаглоев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
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Черноморец – Торпедо
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Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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