Гаглоев о частой смене тренеров в «Алании»: «Наделано много ошибок»

Бывший главный тренер «Алании» Федор Гаглоев поделился мнением о частых сменах специалистов во владикавказском клубе.

«Когда управляешь командой, важно знать столетнюю историю клуба. Когда принимаются решения по смене главного тренера или всего штаба, то должны анализировать, привело ли это к улучшению результатов, игры клуба. На мой взгляд, здесь тоже наделано много ошибок. Все эти шараханья из стороны в сторону ни к чему положительному не привели. Причем все тренеры были высокой квалификации. Важную роль играет регион, менталитет, уклад жизни и другие нюансы. При подборе главного тренера нужно очень серьезно думать и взвешивать все нюансы. Все определяет результат, к сожалению, у этих специалистов не получилось в «Алании». От любой работы требуют результат. Из-за всей этой тренерской чехарды результата никакого не добились», — сказал Гаглоев Legalbet.ru.

«Алания» после 21-го тура занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков.