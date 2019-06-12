Фанаты "Торпедо" выступили против возвращения Лебеденко

Болельщики "Торпедо" раскритиковали возвращение в команду нападающего Игоря Лебеденко, напомнив о его переходе в "Локомотив"​. 36-летний форвард является воспитанником черно-белых.

– 2004 год – "Торпедо" борется за чемпионство, а воспитанник клуба Игорь Лебеденко переходит к основному конкуренту и самому принципиальному сопернику из Черкизово, после чего справедливо объявлен ш***** и иудой! – говорится в заявлении Запад-5 в Инстаграме.

Мы не принимаем его и сделаем все возможное, чтобы он покинул команду. Никакие извинения, разговоры о тогдашней молодости, жадности старого руководства клуба и других обстоятельствах нам не интересны. Он сделал свой выбор и единственное, что мы можем ему сказать: "Здесь тебе не рады!"

В сезоне 2018/19 Лебеденко с 14 забитыми мячами стал вторым в списке бомбардиров в ФНЛ. В 2002-2003 годах привлекался в сборную России.