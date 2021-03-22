Объединение фанатов «Торпедо» «Запад-5» прокомментировало отставку Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

«У тренера, который не уважает наши традиции и принципы, который не идет на диалог с трибуной, никогда не будет будущего в нашем клубе! Не будем сейчас изливать злость, просто скажем, что скучать не будем! Игнашевич — OUT!», — написали в Instagram болельщики.

Сегодня, 22 марта, «Торпедо» на своем официальном сайте объявило о прекращении сотрудничества с Сергеем Игнашевичем по обоюдному согласию сторон.

После зимней паузы московский клуб потерпел четыре поражения подряд и один раз сыграл вничью. Продолжительность серии без побед достигла семи матчей.

В настоящий момент «Торпедо» занимает шестое место в таблице первенства ФНЛ после 31 тура.