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Фанаты «Спартака» устроили драку в Брянске. Есть пострадавшие

10:37
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Футбольные фанаты устроили массовую драку на улице Дуки в Советском районе Брянска. Разгоряченные мужчины схлестнулись возле остановки, сообщает «Городской»

Среди них были болельщики команды «Спартак-2». Они прибыли город на матч с брянским «Динамо». Разгонять участников драки пришлось ОМОНу.

Одному из участников драки, лежавшему на земле, вызвали скорую. Его доставили в больницу.

5 сентября должна была состояться встреча 7-го тура Олимп- ФНЛ «Динамо» — «Спартак-2». Но руководство лиги приняло решение об отмене матча из-за вспышки COVID-19 в составе хозяев.

Дополнительная информация:

https://gorod-tv.com/news/proicshestviya/94051

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