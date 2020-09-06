Фанаты «Спартака» устроили драку в Брянске. Есть пострадавшие
10:37
Футбольные фанаты устроили массовую драку на улице Дуки в Советском районе Брянска. Разгоряченные мужчины схлестнулись возле остановки, сообщает «Городской»
Среди них были болельщики команды «Спартак-2». Они прибыли город на матч с брянским «Динамо». Разгонять участников драки пришлось ОМОНу.
Одному из участников драки, лежавшему на земле, вызвали скорую. Его доставили в больницу.
5 сентября должна была состояться встреча 7-го тура Олимп- ФНЛ «Динамо» — «Спартак-2». Но руководство лиги приняло решение об отмене матча из-за вспышки COVID-19 в составе хозяев.
Дополнительная информация: