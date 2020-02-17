Фанаты «Шинника» избили болельщиков «Урала». Но фаны из Екатеринбурга все равно пришли поддержать свой клуб
Болельщики «Урала» пришли поддержать команду в матче Кубка ФНЛ против «Химок» (0:0). Им не помешали даже повреждения, которые нанесли им фанаты «Шинника».
Неприятный инцидент произошел во время матча «Факела» и «Урала» на Кубке ФНЛ. На болельщиков из Воронежа напали фанаты из Ярославля. Там же находились несколько болельщиков «Урала».
Фанаты из Ярославля избили несколько человек, а также отобрали все клубные баннеры.
— Болельщики нашего клуба получили серьезные повреждения, но их жизням ничего не угрожает, полученные ушибы и травмы постепенно заживают, — сообщается в Twitter клуба из Екатеринбурга. — Эти болельщики поддержали «Урал» и во встрече с «Химками». К ним присоединились другие екатеринбургские болельщики, прибывшие в Пафос накануне.
Болельщики нашего клуба получили серьезные повреждения, но их жизням ничего не угрожает, полученные ушибы и травмы постепенно заживают. Эти болельщики поддержали «Урал-2» и во встрече с «Химками». К ним присоединились другие екатеринбургские болельщики, прибывшие в Пафос накануне.— ФК Урал (@FCURAL) February 17, 2020