Фанаты «Шинника» избили болельщиков «Урала». На фаны из Екатеринбурга все равно пришли поддержать свой клуб

Болельщики «Урала» пришли поддержать команду в матче Кубка ФНЛ против «Химок» (0:0). Им не помешали даже повреждения, которые нанесли им фанаты «Шинника».

Неприятный инцидент произошле во время матча «Факела» и «Урала» на Кубке ФНЛ. На болельщиков из Воронежа напали фанаты из Ярославля. Там же находились несколько болельщиков «Урала».

Фанаты из Ярославля избили несколько человек, а также отобрали все клубные баннеры.

— Болельщики нашего клуба получили серьезные повреждения, но их жизням ничего не угрожает, полученные ушибы и травмы постепенно заживают, — сообщается в Twitter клуба из Екатеринбурга. — Эти болельщики поддержали «Урал» и во встрече с «Химками». К ним присоединились другие екатеринбургские болельщики, прибывшие в Пафос накануне.