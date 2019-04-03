Фанаты "Факела" написали письмо в адрес губернатора Воронежской области

Болельщики воронежского "Факела" начали сбор подписей под письмом в адрес губернатора Воронежской области Александра Гусева. В нем фанаты просят обратить внимание на плачевную ситуацию с клубом. "Факел" после 29 туров первенства ФНЛ находится в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице. До спасительной 15-й строчки воронежский клуб отделяет три очка.

"В конце марта болельщики провели встречу с руководством клуба. Но ответами не были удовлетворены, решив обратиться с открытым письмом к губернатору региона. "СЭ" приводит текст обращения.

В преддверие решающих матчей за право остаться в ФНЛ хотелось бы донести до Вас следующую информацию:

1) На момент первого собрания совета по содействию ФК "Факел" 14-го августа клуб находился на 16-м месте, отставая от спасительного 15-го на 3 очка. На данный момент после 29 туров "Факел" так же находится на 16-м месте, отставая от спасительного 15-го на 3 очка. Все это время руководство клуба исключительно тратит выделяемые им деньги на зарплаты футболистам и персоналу – называя это работой. Больше никаких позитивных изменений вокруг клуба не происходит. Посещаемость упала до 700 человек за игру. Руководство не может справиться ни с инфраструктурой стадиона, ни с желанием МВД сократить посещаемость ( по информации того же руководства клуба), ни с выполнением турнирных задач.

2) Градус недовольства болельщиков достиг исторического максимума. На последних играх с трибун как активных, так и простых болельщиков звучат призывы уволить руководство. На всех информационных ресурсах, связанных с клубом эти призывы повторяются. Люди просят Губернатора убрать некомпетентных людей. А некомпетентность их не вызывает сомнения. На прошедшей встрече с болельщиками помимо ужасающей организации были во всеуслышание и при лидерах команды произнесены фразы " нет ничего страшного в том, что после 25-го мая у нас 1 игрок на контракте. уйдут эти – наберем других" (новый спортивный директор клуба) "отсутствие результата и падение посещаемости – это не вина руководства, я выплатил долги клуба – это и есть моя работа" (генеральный директор). Эти и многие другие фразы ни болельщики, ни игроки никогда не забудут. Игроки не будут мотивированы под руководством этих людей, болельщики не хотят терпеть этих людей в клубе.

3) Внимание спортивных болельщиков со всей страны приковано к данной ситуации. На основании данной информации смена руководства необходима для дальнейшего существования клуба. Даже промедление в вопросе смены может стоить клубу места в ФНЛ. При отсутствии победы в ближайшем матче с "Армавиром" шансы на спасение будут стремиться к нулю. Тем не менее смена не только тренера ( прошлогодний вариант, когда смена Гусева на Пывина отвлекла болельщиков от остальных проблем уже не сработает – люди видят, что большая часть вины не на тренере), но и руководства будет показательна как для игроков – будет шанс сохранить лидеров, которые увидят реальные изменения ситуации, так и для болельщиков, которые на всех ресурсах просят своего Губернатора о помощи и увидят, что он идет им на встречу.

Надежды на нынешних руководителей у людей нет. Даже в случае сохранения прописки посещаемость будет падать, а инфраструктура уничтожаться, что доказано последними двумя сезонами". (Александр Рогулев)