Фанат «Енисея» остановил голодовку после ничьей с «Балтикой»

Фанат «Енисея» Константин Литвинов принял решение прекратить голодовку. В субботу, 14 сентября, красноярский клуб сыграл вничью с «Балтикой» в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ (2:2).

— Я останавливаю голодовку, просто потому что мне это надоело, — приводит слова Литвинова Instagram FNL.ru. — Я живой человек, и мне очень тяжело дались эти две недели. Я больше не хочу, как хотите, так и играйте.

На данный момент «Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице, а безвыигрышная серия составляет 12 матчей. Литвинов пообещал прервать голодовку, как только команда одержит победу, однако прекратил ее, не дождавшись выигрыша красноярцев.