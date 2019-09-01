Фанат «Енисея» объявил голодовку до первой победы

Фанат «Енисея» Константин Литвинов объявил публичную голодовку, сообщил сам мужчина. Поводом для протеста стали результаты красноярского клуба.

На данный момент «Енисей» занимает последнее место в Олимп-ФНЛ, а безвыигрышная серия составляет 10 матчей. Литвинов пообещал прервать голодовку, как только команда одержит победу.

— До матча с воронежским «Факелом» я объявляю голодовку, — приводит слова Литвинова Prmira. — Если «Енисей» не выиграет и у «Факела», то я буду продолжать дальше... Если вы не будете побеждать, я умру.

Матч «Факел» — «Енисей» пройдет 7 сентября в Воронеже в рамках 12-го тура.