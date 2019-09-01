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Фанат «Енисея» объявил голодовку до первой победы

11:22
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Фанат «Енисея» Константин Литвинов объявил публичную голодовку, сообщил сам мужчина. Поводом для протеста стали результаты красноярского клуба.

На данный момент «Енисей» занимает последнее место в Олимп-ФНЛ, а безвыигрышная серия составляет 10 матчей. Литвинов пообещал прервать голодовку, как только команда одержит победу.

— До матча с воронежским «Факелом» я объявляю голодовку, — приводит слова Литвинова Prmira. — Если «Енисей» не выиграет и у «Факела», то я буду продолжать дальше... Если вы не будете побеждать, я умру.

Матч «Факел» — «Енисей» пройдет 7 сентября в Воронеже в рамках 12-го тура.

Дополнительная информация

https://prmira.ru/news/esli-vy-ne-budete-pobezhdat-ya-umru-fanat-fk-enisej-obyavil-golodovku-do-pobedy-kluba/

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