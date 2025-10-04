«Факел» и «Волга» Ульяновск сыграют в первой лиге 4 октября

«Факел» и «Волга» Ульяновск сыграют в 13-м туре PARI первой лиги в субботу, 4 октября. Матч в Воронеже на стадионе «Факел» начнется в 17.00 по московскому времени.

«Факел» — «Волга» Ульяновск: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Матч «Факел» — «Волга» Ульяновск в прямом эфире можно смотреть в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Факел» — «Волга» Ульяновск отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.

04 октября, 17:00. Факел (Воронеж)

После 12 туров первой лиги «Факел» занимает третье место с 24 очками, предыдущим соперником воронежцев была «Чайка» (0:0). У «Волги» — 12 очков и 13-я строчка, в предыдущем туре ульяновцы сыграли вничью с костромским «Спартаком» (1:1).