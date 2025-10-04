Дубль Пуси принес «Факелу» победу над «Волгой»

«Факел» дома обыграл «Волгу» в матче 13-го тура первой лиги — 2:1.

У воронежской команды дубль оформил Белайди Пуси. Автором единственного гола гостей стал Михаил Умников.

«Факел» набрал 27 очков и вышел на второе место в турнирной таблице ФНЛ. У «Волги» 12 баллов и 13-я строчка.

В другом матче дня «Чайка» и «Родина» сыграли вничью (0:0). «Родина» (20 очков) занимает шестую позицию в первой лиге, «Чайка» (8) замыкает таблицу.

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.

04 октября, 17:00. Факел (Воронеж)