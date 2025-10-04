Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Сегодня, 18:58

Дубль Пуси принес «Факелу» победу над «Волгой»

Алина Савинова

«Факел» дома обыграл «Волгу» в матче 13-го тура первой лиги — 2:1.

У воронежской команды дубль оформил Белайди Пуси. Автором единственного гола гостей стал Михаил Умников.

«Факел» набрал 27 очков и вышел на второе место в турнирной таблице ФНЛ. У «Волги» 12 баллов и 13-я строчка.

В другом матче дня «Чайка» и «Родина» сыграли вничью (0:0). «Родина» (20 очков) занимает шестую позицию в первой лиге, «Чайка» (8) замыкает таблицу.

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.
04 октября, 17:00. Факел (Воронеж)
Факел
2:1
Волга Ул
Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.
04 октября, 17:00. им. И.П. Чайки (Песчанокопское)
Чайка
0:0
Родина
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
ФК Чайка (Песчанокопское)
Читайте также
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Число погибших участников восхождения на вулкан на Камчатке возросло до двух
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Иванова Кира

    Факел с победой)) Благо что Пуся забивает пенальти в ворота в отличии от дзюбы)) Всех воронежких болел поздравляю.)))

    04.10.2025

  • Millwall82

    narrow pussy

    04.10.2025

  • Врн36

    Факелов с победой. Изменения после Шалимовской блевотины видны не вооружённым глазом. Но толи ещё будет!!!

    04.10.2025

  • Вадим Непобедим

    Ждать чудв можно только в сказке. Третий день Василенко. Пока все одно. Забить один,сегодня два и перестать играть. Начиная с первой игры с Костромой до сегодняшней. Позорная игра на удержание счета. Игроки по меркам первой лиги мастерано комбинационного футбола нет. Чудес не бывает. Надо в корне менять манеру игры.

    04.10.2025

  • Dreamlike

    Пуси?

    04.10.2025

    • «Уфа» и костромской «Спартак» сыграли вничью в первой лиге
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 13 8 4 1 21-12 28
    2
    		 Факел 13 8 3 2 12-8 27
    3
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 13 5 5 3 19-13 20
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
    11
    		 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
    12
    		 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
    13
    		 Волга 13 3 3 7 13-23 12
    14
    		 Уфа 13 2 6 5 13-14 12
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
    17
    		 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
    18
    		 Чайка 13 1 5 7 9-26 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    4.10 14:00
    Уфа – Спартак Кс
    		 0 : 0
    4.10 17:00
    Факел – Волга
    		 2 : 1
    4.10 17:00
    Чайка – Родина
    		 0 : 0
    5.10 08:00
    СКА-Хаб. – Шинник
    		 - : -
    5.10 13:00
    Сокол – Арсенал
    		 - : -
    5.10 16:00
    Торпедо – Черноморец
    		 - : -
    5.10 18:00
    Нефтехимик – Ротор
    		 - : -
    6.10 17:00
    Челябинск – Енисей
    		 - : -
    6.10 19:30
    КАМАЗ – Урал
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков

    Амур Калмыков

    Арсенал

    		 7
    Денис Жилмостных

    Денис Жилмостных

    Спартак Кс

    		 6
    Руслан Апеков

    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 6
    П
    Эдарлин Рейес

    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа

    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Дмитрий Шадринцев

    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 8 1 2
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Владимир Шайхутдинов

    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 7 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости