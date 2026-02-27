«Факел» — «Урал»: видеообзор матча ФНЛ

«Факел» на своем поле обыграл «Урал» в матче 22-го тура Первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола стал Белайди Пуси, который отличился на 43-й минуте.

«Факел» набрал 51 очко и сохраняет первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Урал» (41 очко) идет вторым.

В следующем туре воронежская команда сыграет с «Нефтехимиком», а екатеринбуржцы — с «Ротором».

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