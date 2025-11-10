Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

10 ноября, 22:00

«Факел» одержал победу над костромским «Спартаком»

Алина Савинова

«Факел» обыграл костромской «Спартак» в домашнем матче 18-го тура первой лиги — 3:2.

У хозяев отличились Белайди Пуси (дубль) и Абдула Багамаев. За гостей два гола забил Николай Тарасов.

«Факел» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак» (33 балла) располагается на строчку ниже.

Следующий матч воронежская команда проведет 16 ноября на выезде против «Сокола», а «Спартак» 17 ноября примет «Родину».

Россия. PARI Первая лига. 18-й тур.
10 ноября, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
3:2
Спартак Кс
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Спартак (Кострома)
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Популярное видео
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Конечно ты была - комменты под статьёй о том, что Рудковские заставили с температурой своего старшего Сашку выступать на шоу отца в честь дня его рождения.

    10.11.2025

  • Иванова Кира

    Точно это я была? Не помню...Надо поискать. Я к Плющенко и Рудковской норм отношусь, а туту терпеть не могу и её фанатов. А по сути там все моральные уроды)) Гле спорт высоких достижений, там всегда много грязи. Так что извини, может не в адеквате была, иногда такое почитаешь, что отрываешься на всех подряд)):joy::rofl:

    10.11.2025

  • Врн36

    :handshake::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    10.11.2025

  • Врн36

    Спасибо за добрые слова.

    10.11.2025

  • Врн36

    Всех воронежских болельщиков с заслуженной,трудовой победой. Ну и не забываем про Васю. Сегодня он потрепал болелам нервы . Болельщикам Кастромы респект, поддерживали свою команду здорово. Вперёд наш факел, мы с тобой

    10.11.2025

  • lakers

    Факел с победой, веселый выдался матч, в конце даже валидольный. Кострома - хорошая команда, которой пофиг все авторитеты, лидеры, фавориты и прочее. Играли, бились до конца. Наши имели много моментов, могли забить еще, всегда чего-то не хватало в завершении... Парней и тренерский штаб с победой, заслужили! Но есть что еще исправлять, понадежнее нужно играть в обороне со стандартов. Такой футбол намного лучше чем какое-то "непонятно что" от Шалимова. Бороться и побеждать!

    10.11.2025

  • hant64

    Кира, ты меня с неделю назад назвала "питерское чмо" и чуть ли не неадекватом. Это в статье про семейку Рудковских. За что, я так тогда и не понял, просил тебя пояснить, но ты слилась. Для тебя эксклюзивно - в Питере был один раз в жизни, больше не тянет. Не болею ни за один клуб РПЛ, и никогда не болел. Рудковские моральные уроды.

    10.11.2025

  • m_16

    Это потому, что болельщики Факела ещё и за Спартак топят?

    10.11.2025

  • Lars Berger

    "Пан юзеф", он - же "кац", он же "томас бой" - просто иди на Х. Есть такая социальная сеть Илона Маска...) "Минуси", сколько хочешь, старый вонючий ублюдок...) "Минуси" хоть до усрачки, шваль...)

    10.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Заслуженная трудовая победа. Спартак очень старался но рано им и не только по игре.. Кострома сейчас играет дома в Химках где обитают все бомжи первой лиги.Еще Родина и Торпедо. Дело в том что их сельский стадион на 3тысячи без подогрева и со слабым освещением. Совкомбанку хозяину надо определяться с этой игрушкой. В проекте новый стадион на 8тысяч. Опять мимо. Факел с победой.

    10.11.2025

  • Smash.

    Костромичи весь первый круг показали хорошую физподготовку, во многом за счет этого и выигрывали. Когда то и физиологическая яма должна наступить, мне после первого тайма показалось, что сегодня, но нет. Тренерскому штабу СпаКострома браво!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Думаю, многие, кто смотрел эту хорошую игру, болели и за то, чтобы великолепные болельщики Воронежа как можно быстрее бы вернулись в РПЛ... Согласитесь, их - не хватает! Как и Екатеринбурга... Возвращайтесь, Люди добрые!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Хорошая игра. "Факел" - с заслуженной победой. "Спартак" Кс понравился, но пока - им много не хватает... Да они и сами знают)

    10.11.2025

  • Иванова Кира

    Факел с победой в этой азартной и нервной игре! Красавцы! Пуси с дублем. Воронежские болельщики лучшие)) Приятно смотреть как в Воронеже болеют за свою команду. Нагучеву повезло комментировать этот результативный матч с пятью голами!

    10.11.2025

  • Smash.

    Факел в целом мощнее. Но Кострома кусается больно. Игра хорошая была.

    10.11.2025

    • «Челябинск» в меньшинстве обыграл «Уфу»

    Ари назвал «Торпедо» народной командой
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Урал 18 12 3 3 29-16 39
    2
    		 Факел 18 12 3 3 22-11 39
    3
    		 Спартак Кс 18 9 6 3 29-20 33
    4
    		 Родина 18 8 7 3 26-16 31
    5
    		 КАМАЗ 18 8 5 5 32-20 29
    6
    		 Ротор 18 8 5 5 24-13 29
    7
    		 Челябинск 18 7 7 4 22-15 28
    8
    		 СКА-Хаб. 18 6 6 6 17-19 24
    9
    		 Арсенал 18 5 8 5 26-23 23
    10
    		 Шинник 18 5 7 6 13-16 22
    11
    		 Нефтехимик 18 4 9 5 20-22 21
    12
    		 Енисей 18 5 5 8 13-24 20
    13
    		 Уфа 18 4 7 7 22-22 19
    14
    		 Волга 18 5 3 10 21-32 18
    15
    		 Черноморец 18 4 5 9 20-24 17
    16
    		 Сокол 18 2 9 7 10-19 15
    17
    		 Торпедо 18 3 6 9 14-27 15
    18
    		 Чайка 18 2 5 11 14-35 11
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    15.11 08:00 СКА-Хаб. – Енисей - : -
    15.11 15:00 Черноморец – Волга - : -
    15.11 15:30 Торпедо – Ротор - : -
    15.11 18:00 Нефтехимик – Урал - : -
    16.11 13:00 Сокол – Факел - : -
    16.11 14:00 Уфа – Арсенал - : -
    16.11 15:00 Челябинск – КАМАЗ - : -
    16.11 17:30 Шинник – Чайка - : -
    17.11 19:30 Спартак Кс – Родина - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Белайди Пуси
    Белайди Пуси

    Факел

    		 10
    Давид Караев
    Давид Караев

    КАМАЗ

    		 10
    Руслан Апеков
    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 8
    П
    Эдарлин Рейес
    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа
    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Хетаг Кочиев
    Хетаг Кочиев

    Челябинск

    		 17 1 4
    Дмитрий Шадринцев
    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 10 1 2
    Лео Гогличидзе
    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 12 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости