«Факел» одержал победу над костромским «Спартаком»

«Факел» обыграл костромской «Спартак» в домашнем матче 18-го тура первой лиги — 3:2.

У хозяев отличились Белайди Пуси (дубль) и Абдула Багамаев. За гостей два гола забил Николай Тарасов.

«Факел» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак» (33 балла) располагается на строчку ниже.

Следующий матч воронежская команда проведет 16 ноября на выезде против «Сокола», а «Спартак» 17 ноября примет «Родину».