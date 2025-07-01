«Факел» снизил цены на сезонные абонементы почти на треть

2 июля стартует абонементная программа на домашние матчи «Факела» в сезоне-2025/26, информирует пресс-служба воронежского клуба.

В нем команда будет выступать в первой лиге. Реализация абонементов продлится до 13 июля включительно, при этом по сравнению с прошлым годом, когда клуб играл в РПЛ, цены снижены почти на треть — на 30 процентов.