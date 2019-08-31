«Факел» разгромил «Текстильщик» на стадионе «Спартака»
«Факел» разгромил «Текстильщик» в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ — 4:1. Оба клуба находятся в таблице в зоне вылета.
Игра состоялась в Москве на поле «Спартака».
Первенство России
Олимп — ФНЛ
11-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж) — 1:4 (0:1)
Голы: Петрусев, 37 (0:1). Корян, 51 (0:2). Рябокобыленко, 65 (0:3). А.Радченко, 71 (1:3). Воробьев, 85 (1:4).
Нереализованный пенальти: Попов, 60 (вратарь)
«Текстильщик»: Зириков, Шилов, Н.Радченко (Путилин, 46), Макушкин, Гайдуков (А.Радченко, 46), Попов, Батов, Маричев (Щаницин, 63), Андреев (Сидоров, 54), Горюшкин, Юрченко.
«Факел»: Бучнев, Микушин, Красильниченко, Хайманов (Лихачев, 68), Петрусев (Коробкин, 71), Мастерной, Мазуров (Пухов, 75), Косянчук, Воробьев, Яковлев (Дмитриев, 84), Корян (Рябокобыленко, 57).
Предупреждения: Н.Радченко, 27. Шилов, 67. Воробьев, 90+3.
Удаление: Шилов, 76.
Судья: Куликов (Саранск).
31 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».