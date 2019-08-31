«Факел» разгромил «Текстильщик» на стадионе «Спартака»

«Факел» разгромил «Текстильщик» в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ — 4:1. Оба клуба находятся в таблице в зоне вылета.

Игра состоялась в Москве на поле «Спартака».

Первенство России

Олимп — ФНЛ

11-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Факел» (Воронеж) — 1:4 (0:1)

Голы: Петрусев, 37 (0:1). Корян, 51 (0:2). Рябокобыленко, 65 (0:3). А.Радченко, 71 (1:3). Воробьев, 85 (1:4).

Нереализованный пенальти: Попов, 60 (вратарь)

«Текстильщик»: Зириков, Шилов, Н.Радченко (Путилин, 46), Макушкин, Гайдуков (А.Радченко, 46), Попов, Батов, Маричев (Щаницин, 63), Андреев (Сидоров, 54), Горюшкин, Юрченко.

«Факел»: Бучнев, Микушин, Красильниченко, Хайманов (Лихачев, 68), Петрусев (Коробкин, 71), Мастерной, Мазуров (Пухов, 75), Косянчук, Воробьев, Яковлев (Дмитриев, 84), Корян (Рябокобыленко, 57).

Предупреждения: Н.Радченко, 27. Шилов, 67. Воробьев, 90+3.

Удаление: Шилов, 76.

Судья: Куликов (Саранск).

31 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».