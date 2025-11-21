«Факел» продлил контракты с Гиоргобиани, Якимовым и Багамаевым

«Факел» сообщил о продлении контрактов с тремя футболистами.

Новые долгосрочные соглашения подписали Николай Гиоргобиани, Вячеслав Якимов и Абдула Багамаев.

В текущем сезоне 28-летний Гиоргобиани провел 17 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

На счету 27-летнего Якимова 1 голевая передача в 11 играх.

21-летний Багамаев забил 1 гол и сделал 1 голевой пас в 15 встречах.

После 19 туров «Факел» с 42 очками лидирует в турнирной таблице Первой лиги.