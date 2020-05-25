«Факел продлил контракт с Бесчастных и всем тренерским штабом

Весь тренерский штаб «Факела» образца весны-2020 во главе с Владимиром Бесчастных продолжит свою работу в клубе в грядущем сезоне-2020/21. В соответствии с решением главного тренера команды контракты продлены со всеми помощниками, сообщает официальный сайт «Факела».

Бесчастных возглавил клуб из Воронежа по ходу сезона. Однако чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса. «Факел» на момент остановки турнира занимал 19-е место, но было принято решение, что ни один клуб не покидает лигу по спортивному принципу.