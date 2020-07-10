«Факел» представил новый клубный автобус

«Факел» опубликовал видео с новым клубным автобусом. Пресс-служба воронежской команды показала его перед отъездом на контрольную игру с «Салютом». Матч должен пройти в Белгороде.

«В новый сезон — на новом автобусе!» — написано в Twitter «Факела».

«Факел» занял 19-е место с 19 очками в турнирной таблице Олимп-ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.